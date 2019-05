Milan, niente Champions: si attende la sentenza della Camera Giudicante UEFA

La vittoria della Spal è stata inutile ai fini della classifica: il Milan non è riuscito ad accedere alla Champions League 2019/2020, a causa dei contemporanei successi di Inter e Atalanta. C’è grande fermento in casa Milan, con le voci sulle dimissioni di Leonardo che si fanno sempre più insistenti e il futuro di Gattuso anch’esso in bilico. E poi c’è la questione relativa al deferimento UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Cosa cambia, concretamente, rispetto alla possibilità del ripescaggio in cui il Torino e i suoi tifosi, sotto sotto, sperano?

LEGGI: Torino-Milan-UEFA, 5 domande e 5 risposte

IL DEFERIMENTO – L’ipotesi è che, visti i minori introiti che l’Europa League porta rispetto alla Champions, il Milan possa rinunciare a un ricorso al TAS in caso di esclusione dalle coppe europee decretata dalla camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) della UEFA. Come noto, in data 10 aprile 2019 il club rossonero è stato deferito dalla camera d’inchiesta UEFA CFCB per il mancato rispetto del pareggio di bilancio “durante l’attuale periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2018/19 e coprendo i periodi di segnalazione che terminano nel 2016, 2017 e 2018”.

MAZZARRI E CAIRO – Già al termine della scorsa stagione, il Milan – in data 27 giugno 2018 – era stato sanzionato dalla camera giudicante CFCB della UEFA con l’esclusione dall’Europa League 2018/2019. Poi ci fu il ricorso al TAS, che ribaltò la sentenza CFCB riammettendo i rossoneri alla seconda competizione europea per club. C’è dunque attesa per la nuova sentenza: difficile prevedere oggi quando possa arrivare, ma certamente ci si aspetta una decisione nel prossimo giugno. Ieri, dopo Torino-Lazio, così si sono espressi i vertici del Torino: l’allenatore Mazzarri ha sottolineato di non auspicare le disgrazie di altri club, ma che al tempo stesso dovesse avvenire un ripescaggio sarebbe per lui meritato. Il presidente Cairo ha invece scelto di non esporsi sul tema: “Devo approfondire il tema, non ho studiato le carte”, ha detto il presidente. I regolamenti ammettono la possibilità, per terzi che si ritengono danneggiati dalle decisioni UEFA, di proporre loro stessi un ricorso al TAS.