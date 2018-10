Bologna-Torino 2-2, Baselli: “Un pari che fa male, sprecato troppo”

Al termine di Bologna-Torino 2-2, prende la parola a Torino Channel anche Daniele Baselli, che commenta così la prestazione: “Dobbiamo capire cosa succede quando siamo in vantaggio, è inspiegabile. Dobbiamo gestire meglio la palla, con consapevolezza. Invece ci abbassiamo e subiamo. Dopo aver subito il gol ci svegliamo ma non va bene”.

Ancora Baselli: “Dispiace perché stiamo parlando di una partita in cui abbiamo sprecato troppo occasioni. Loro non avevano mai tirato in porta, fa male perché se avessimo vinto adesso avremmo parlato di un’altra partita. Rimane la fiducia, ma dispiace troppo a tutti perché sapevamo che potevamo portare a casa la vittoria. Già domani lavoreremo verso la Fiorentina. Il gol? Oggi faceva gli anni mia figlia e l’ho dedicato a lei”.