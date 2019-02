La probabile formazione del Torino: davanti torna Iago Falque con Belotti

Scontro diretto importante quello di domani allo Stadio Olimpico Grande Torino. Alle ore 15 i granata di Walter Mazzarri ospiteranno l’Atalanta di Gasperini, che si presenta a Torino con soli tre punti di vantaggio dalla squadra piemontese. Per il match di domani non sarà a disposizione Koffi Djidji a causa di una lesione al menisco del ginocchio destro (qui i dettagli) e Tomàs Rincon fermato un turno dal Giudice Sportivo. In porta la sicurezza è Salvatore Sirigu. Davanti a lui ci dovrebbero essere Izzo, Nkoulou e Moretti. Senza lo squalificato Rincon, a centrocampo spazio a Lukic, Meitè e Ansaldi, con Baselli in ballottaggio con quest’ultimo per un posto da titolare. Sulle fasce ci dovrebbero essere De Silvestri e Ola Aina. Davanti possibile ritorno dal 1′ di Iago Falque (ma Berenguer resta in lizza) dopo le due panchine consecutive, al suo fianco ovviamente il Gallo Belotti a completare l’attacco.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi, Aina; Falque, Belotti.