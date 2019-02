Torino, lesione al menisco per Djidji: ma potrebbe tornare presto. Il punto

Koffi Djidji ha evidenziato una lesione parziale del menisco laterale destro. Il difensore si è infortunato lo scorso 10 febbraio nel match contro l’Udinese. Nei giorni scorsi ha effettuato una visita dal professor Giuliano Cerulli, noto ortopedico consulente del Torino: su suo consiglio per il momento è conveniente una terapia conservativa per evitare un’operazione. Nel caso in cui si dovesse operare, Djidji starebbe fuori circa 6-8 settimane. Invece come ha detto Mazzarri oggi in conferenza stampa, lo staff medico granata proverà a recuperare il difensore senza operazione. Il tecnico granata ha detto che spera di averlo a disposizione già da martedì.