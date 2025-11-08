A Torino la notte prima del derby sotto il controllo della Digos: i dettagli

Numerosi ultras del Torino sono stati fermati questa notte dalla polizia alla vigilia del derby della Mole. Secondo quanto riportato dall'Ansa, cinquanta ultras del Torino sono stati identificati nella notte dalla polizia del capoluogo piemontese, che hanno impedito ogni tentativo di contatto con i rivali della Juventus nella sera della vigilia del derby. Le forze dell'ordine infatti temevano che potessero ripetersi gli scontri del novembre dell'anno scorso, quando le due tifoserie si erano affrontate a colpi di mazze, cinghie e bombe carta vicino alla Gran Madre. Questa volta la Digos ha monitorato tutti i movimenti dei gruppi ultras. Numerosi tifosi granata si sono dati appuntamento davanti a un chiosco-bar in corso Agnelli, di fronte alla curva Maratona dello stadio Olimpico Grande Torino. Verso l'una hanno raggiunto piazza Vittorio Veneto, cuore della movida torinese, alla ricerca dei sostenitori bianconeri, che non si sono presentati. La zona intanto era già presidiata da Digos e da reparti mobili della polizia. Nei pressi di un locale, a due passi dal lungo Po Cadorna, gli ultras sono stati fermati e identificati. Intorno alle due e mezza tutti si sono allontanati senza tensioni.