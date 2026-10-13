Come riportato dagli stessi canali social della squadra Adam Masina ha firmato con la Progresso Calcio e sarà un nuovo collaboratore tecnico dell'allenatore Francesco Salmi. Svincolatosi dal Torino dopo la Coppa d'Africa affrontata a gennaio 2026 Adam Masina è attualmente svincolato. Fino a pochi giorni fa i rumors di mercato lo avvicinavano all'Arezzo in serie B, ma la svolta è arrivata oggi, 13 ottobre. L'ex difensore marocchino del Toro entra nello staff del tecnico della Progresso Calcio squadra che milita nel girone E della Serie D. Nuovo inizio, quindi, per il difensore che vestirà la nuova veste di collaboratore tecnico.

Il comunicato del Club: "La Società comunica di aver affidato la Direzione Tecnica della Prima Squadra a Mister Francesco Salmi con il contestuale nuovo ingresso nello Staff di Adam Masina. PROGRESSO CALCIO SCD".