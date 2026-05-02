Sport in lutto: è scomparso all’età di 59 anni Alex Zanardi. Ad annunciarlo è la famiglia dell’ ex pilota e atleta paralimpico: “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”. Nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro medaglie d'oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016 e otto titoli ai campionati mondiali su strada. Il 19 giugno 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata. Lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Il Torino si stringe al lutto della famiglia Zanardi con un comunicato sul proprio sito: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, sono vicini con affetto alla moglie Daniela e a tutta la famiglia Zanardi nel ricordo del caro Alessandro Zanardi. Alex era una grande persona, non si è mai commiserato ma ha accettato quello che la vita gli ha dato diventando un esempio per tutti con la sua positività, la sua determinazione e anche la sua autoironia. Ci mancherà tanto”.