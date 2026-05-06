Il mondo del calcio e in lutto: è scomparso all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi. L’ex numero 10 e bandiera dell’Inter avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio: da oltre un anno le sue condizioni di salute erano molto critiche a seguito di un malore accusato a gennaio 2025. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia. Ha vestito la maglia dei nerazzurri per sei stagioni (dal 1978 al 1984) scendendo in campo 216 volte tra campionato e coppe e realizzando 37 reti. Con la squadra milanese Beccalossi ha si è aggiudicato uno scudetto, conquistato nella stagione '79-80, raggiunse le semifinali di Coppa dei Campioni '80-81 e vinse anche la Coppa Italia '81-'82. Dopo il ritiro Beccalossi ha intrapreso prima la carriera politica e poi quella da dirigente sportivo. Ha lavorato a lungo con le giovanili: nel 2018, era diventato Capo Delegazione delle giovanili della Federcalcio, contribuendo, tre anni fa, a riportare l'Under 19 alla conquista degli Europei.