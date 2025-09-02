Antony in lacrime dopo il ritorno al Betis: “I soldi non sono tutto”

Dopo settimane di trattative, Antony è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Betis. Il brasiliano lascia il Manchester United e si trasferisce al Real Betis a titolo definitivo per 25 milioni di euro. L'esterno è tornato al club spagnolo dopo i sei mesi di prestito della scorsa stagione dove con 9 gol e 5 assist in 26 presenze tra Liga e coppe, si è rivelato uno dei protagonisti della seconda parte di stagione del Betis. A suo arrivo a Siviglia è stato accolto da una folla di tifosi in festa, che aspettava solo l'ufficialità del suo ritorno. In conferenza stampa il giocatore non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime: "Il Betis è sempre stata la mia prima scelta, ed è per questo che ho aspettato fino all'ultimo giorno pur di tornare. Ora sono finalmente qui e sono felice di essere in una città e in un club che amo. I soldi non sono tutto, l'amore è molto più importante. Ero ansioso di vivere questa esperienza, è stato un mese molto difficile. Ho trascorso più di 40 giorni in hotel e sono stati giorni molto duri, ma il mio agente e tutti i dirigenti del club sapevano quanto desiderassi tornare al Betis. Sono molto felice di essere qui. Ci sono molte cose da fare, molte cose per cui lottare. Quello che è successo a Manchester, solo io so quanto sia stato difficile. Mi dispiace. Allenarsi separatamente, ma fa parte della vita. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato. È nel passato".