“Quando ho scelto Aquilani c’erano tanti dubbi attorno a lui”, ha iniziato a commentare il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito a proposito del proprio tecnico, Alberto Aquilani. “Veniva da un’esperienza a Pisa e da una stagione particolare, quindi qualcuno nutriva perplessità. Io però sono convinto che abbia dimostrato il suo valore". Il Catanzaro perde nella doppia sfida contro il Monza la finale playoff per arrivare in Serie A e resta ancorato, almeno per un'altra stagione, alla serie cadetta. Sullo sfondo, una situazione ancora aperta per il tecnico: Aquilani è molto ambito in Serie A e potrebbe cambiare piazza da qui a una settimana. Il Torino è tra le squadre interessate.

Polito: "Se il calcio italiano non riuscirà..."

Tanta la stima espressa dal ds nei confronti del proprio allenatore: “Con Alberto si è creato qualcosa che va oltre il calcio. Credo di essere stato un punto di riferimento importante per lui e lui me lo ha dimostrato più volte, sia nei fatti che pubblicamente. Forse fa fatica a immaginarsi lontano da me, ma ti assicuro che anche per me vale lo stesso discorso”. Una stima, però, che va oltre i legami. Polito immagina un futuro nella massima serie per il proprio tecnico: "Se il calcio italiano non riuscirà a portare Aquilani in Serie A, allora significherà che questo sport sta andando in una direzione diversa da quella che immagino”. Tuttavia, nulla è ancora deciso e nessuna pista è da sottovalutare. “Il calcio è questo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e poi ne prenderemo atto”, proprio a dimostrare l'apertura del direttore sportivo a qualsiasi possibilità.