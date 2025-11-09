Atalanta, Juric a rischio esonero: 0-3 con il Sassuolo e Percassi ci pensa

Ore difficili in casa Atalanta per quanto concerne la posizione del proprio tecnico. In giornata i bergamaschi hanno subito una sconfitta decisamente rumorosa, in casa contro il Sassuolo, per tre reti a zero. Così, unitamente alla vittoria in campionato che manca proprio dalla sfida contro il Torino del 21 settembre, Percassi starebbe pensando ad un cambio sulla panchina dell'Atalanta. Secondo quanto riportano diverse fonti, in realtà, sarebbe più di un pensiero quello portato avanti dal presidente della società bergamasca, che avrebbe già avviato i contatti con Palladino per sostituire il tecnico croato. Così Juric è vicino ad un nuovo esonero: l'ex allenatore del Toro sembra non trovare una soluzione calcistica dopo la parentesi in granata. Seguono aggiornamenti.