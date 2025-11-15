Atalanta, Percassi sull’esonero di Juric: “Decisione molto dolorosa”

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'AD dell'Atalanta Luca Percassi si è soffermato sulla decisione dell'esonero di Ivan Juric dopo un inizio di stagione non all'altezza delle aspettative e alla chiamata di Palladino sulla panchina dei nerazzurri. Queste le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta: "La decisione di esonerare Juric è stata umanamente molto dolorosa. Parliamo di un professionista molto serio. La decisione che mi è pesata di più da quando sono dirigente: Juric è un professionista serio e credo anche che non se l’aspettasse. Ma mentre l’Atalanta in Champions è in una buona posizione, in campionato, soprattutto nell’ultimo mese, ci ha preoccupato il trend negativo delle prestazioni, dunque dei risultati: decisivo nelle nostre riflessioni. E prestazioni per noi vuol dire anzitutto un atteggiamento che l’Atalanta non può permettersi di non avere. C’erano state avvisaglie negative a Cremona, confermate a Udine e con il Sassuolo, davanti ai nostri tifosi. Palladino poteva arrivare già in estate, abbiamo fatto altre scelte, ma non abbiamo avuto dubbi a tornare su di lui. E lui ha aspettato l'Atalanta".