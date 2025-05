Barreca: “Torino? Mi pento di averlo lasciato, sarei potuto diventare capitano”

L'ex giocatore del Torino Antonio Barreca è tornato a parlare del suo passato in granata. Il difensore del Sudtirol ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio in cui ha parlato, tra le tante cose, del suo passato al Torino e del suo rapporto con l'allenatore che lo ha lanciato nel calcio che conta, Sinisa Mihajlovic: “Tornando indietro mi sono pentito di aver lasciato il Torino così presto. Se fossi rimasto sarei potuto diventare capitano in futuro: sarebbe stato un sogno. Mihajlovic per me era come un secondo padre: è lui ad avermi fatto esordire in prima squadra, non lo ringrazierò mai abbastanza per quello che ha fatto per me, sia a livello umano che sportivo. Mi ha aiutato tanto e mi ha fatto crescere. Era un uomo incredibile, non troverai mai nessuno parlare male di lui".