Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: le ultime

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Il tecnico resterà per cinque giorni nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e, dunque, non sarà in panchina nell'impegno in trasferta di giovedì, 23 ottobre, in Europa League contro la Steaua Bucarest in Romania e anche nel match contro la sua ex squadra, la Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. A renderlo noto è stata la società rossoblù attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito
Il comunicato del Bologna—
"Nella giornata di ieri (lunedì, ndr) Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club". Così il Bologna in una nota sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni di salute del proprio allenatore.
