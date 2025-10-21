Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: le ultime

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Il tecnico resterà per cinque giorni nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e, dunque, non sarà in panchina nell'impegno in trasferta di giovedì, 23 ottobre, in Europa League contro la Steaua Bucarest in Romania e anche nel match contro la sua ex squadra, la Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. A renderlo noto è stata la società rossoblù attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito