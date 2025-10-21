tor altre news Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: le ultime

NEWS

Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: le ultime

Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: le ultime - immagine 1
L'allenatore del Bologna rimarrà cinque giorni nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna
Eugenio Gammarino

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Il tecnico resterà per cinque giorni nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e, dunque, non sarà in panchina nell'impegno in trasferta di giovedì, 23 ottobre, in Europa League contro la Steaua Bucarest in Romania e anche nel match contro la sua ex squadra, la Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. A renderlo noto è stata la società rossoblù attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito

Il comunicato del Bologna

—  

"Nella giornata di ieri (lunedì, ndr) Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club". Così il Bologna in una nota sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni di salute del proprio allenatore.

Leggi anche
Diego Simeone: “Mio figlio avrà il Napoli per sempre nel cuore: è il bello del calcio”
Pedullà: “Qualcuno deve chiedere scusa a Baroni…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA