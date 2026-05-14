Manca sempre meno al match fra granata e sardi. Domenica alle 20.45 all'Unipol Domus di Cagliari andrà in scena la sfida tra la formazione di D'Aversa e la squadra di Pisacane. Sarà un partita decisiva per il Cagliari: i rossoblù sono a caccia del punto che ancora manca per la salvezza aritmetica. Per la sfida contro il Toro, il tecnico dei sardi cercherà di recuperare tre pedine fondamentali per mettere parola fine al discorso retrocessione. Molto probabilmente ci sarà Deiola: nella sessione odierna il capitano si è allenato con il resto del gruppo. Inoltre, ci sono buone speranze per un recupero in extremis anche di Mina e Borrelli che questa mattina, tuttavia, hanno lavorato solo in parte con i compagni. Personalizzato, invece, per Mazzitelli. Pisacane non vorrebbe privarsi di Mina e Deiola per il match contro la squadra di D'Aversa, nonostante tutti e due siano rimasti in panchina con l'Udinese per problemi fisici.