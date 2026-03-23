Cagliari, entro giugno l’80% della società agli americani: i dettagli

Il Cagliari potrebbe diventare sempre più “americano”. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, entro il mese di giugno il gruppo di investitori internazionali guidato da Maurizio Fiori potrebbe arrivare a controllare l’80-90% del capitale del club rossoblù. Dall’assemblea straordinaria dei soci del 10 febbraio scorso è emerso che il controllo di Tommaso Giulini dovrebbe progressivamente ridursi. Attualmente la cordata americana Fluorsid possiede il 55% delle azioni mentre il Cagliari 1920 LP possiede il restante 45%. Per arrivare all'80%, tuttavia, ci sarebbero altri due passaggi societari che dovrebbero concretizzarsi: prima dovrà esserci il raggiungimento della parità, con la conversione delle quote in due categorie, A e B, con diritti patrimoniali identici ma poteri amministrativi differenziati; infine, il "Third Closing" fissato entro il 31 maggio, con il transito di 545.111 azioni da Fluorsid a Cagliari 1920 LP , che andrebbe a controllare la società.