Cagliari, il 40% della società ceduto ad un fondo americano: i dettagli

Notizie importanti per il Cagliari. Nella giornata di oggi, venerdì 21 novembre, il club sardo, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha annunciato "la firma di un accordo che prevede l'ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata". Nella nota il Cagliari afferma che "l'operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l'obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio".

Novità importanti anche per il presidente rossoblù Giulini. Infatti, la società specifica che "Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato". Il presidente del Cagliari ha commentato così l'ingresso del gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori: "Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro".