Calciatori convocati in Nazionale? Risarcimento per i club. Ma solo in questa fase…

"La versione migliorata del Programma FIFA Club Benefits per la Coppa del Mondo FIFA 2026 rappresenta un passo avanti nel riconoscere economicamente il grande contributo che così tanti club e i loro giocatori offrono per la realizzazione sia delle qualificazioni che del torneo finale" ha commentato il presidente FIFA, Giovanni Infantino. Una decisione frutto del rinnovato accordo con ECA, che ha dato il via alla raccolta di una cifra decisamente più elevata rispetto alla precedente: in questo modo qualunque club avrà un giocatore in questa fase del torneo potrà essere ricompensato.