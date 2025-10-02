Calcio Scommesse, Giuseppe Sibilli (Bari) squalificato otto mesi: il comunicato

L'attaccante del Bari ha patteggiato una pena di 8 mesi con la Figc per aver violato le norme federali

Stagione finita per l'attaccante del Bari Giuseppe Sibilli. Il classe '96 ha patteggiato una pena di 8 mesi con la Figc (da scontare con un percorso terapeutico e con dei cicli di incontri) per aver violato le norme federali scommettendo su diversi eventi sportivi negli ultimi tre anni. Inoltre, la Federcalcio ha comminato al giocatore anche una multa da 20mila euro. A seguire il comunicato della Federazione Italiana Giuco Calcio.