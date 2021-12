Cerci riparte dal calcio a 8: nuova avventura nella squadra di Totti

Per l'ex granata è pronta una nuova esperienza: è stato acquistato dal Totti Sporting Club, che milita nella massima serie di calcio a 8

Alessio Cerci e Francesco Totti in campo insieme? Non è una simpatica suggestione, ma una realtà che ha già preso forma. L'ex esterno granata è stato infatti acquistato dal Totti Sporting Club, squadra di proprietà della leggenda romanista che ne è anche giocatore e che milita nella Serie A di calcio a 8. Nuova avventura dunque per Cerci, la cui ultima esperienza sui campi è stata in Serie C con l'Arezzo, con cui aveva rescisso il contratto l'anno scorso. Il calciatore classe '87 ha lasciato un bel ricordo nel cuore dei tifosi granata: con la maglia del Toro ha giocato dal 2012 al 2014, collezionando 72 partite e 21 gol prima di trasferirsi all'Atletico Madrid. Cerci ha già timbrato il cartellino con la sua nuova squadra, mettendo a segno una doppietta nella sconfitta contro il Doria 10 Esport: il suo contributo sarà sicuramente importante per permettere al Totti Sporting Club, momentaneamente sesto, di scalare la classifica.