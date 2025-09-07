Nuova vita per Karol Linetty. Dopo una lunga esperienza con la maglia granata, il centrocampista polacco, approdato al Torino nel 2020/21 sotto la guida di Marco Giampaolo (allenatore che lo aveva precedentemente valorizzato ai tempi della Sampdoria) ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Turchia. Linetty, dopo essersi svincolato dal Torino lo scorso giugno, ha firmato per il Kocaelispor Kulübü, società calcistica turca con sede a İzmit che nella stagione 2025-26 è tornata in Süper Lig dopo 16 anni.
Cha fine ha fatto Linetty? Dal Toro alla Super Lig turca
Linetty, per il polacco cinque anni sotto la Mole—
Karol Linetty era approdato al Torino nel 2020/21 a titolo definitivo per 9,5 milioni di euro, bonus compresi, firmando un contratto quadriennale. Sotto la Mole il polacco ritrovò Marco Giampaolo, tecnico che lo aveva fortemente voluto e già valorizzato ai tempi della Sampdoria. L’inserimento nello scacchiere tattico fu immediato, e Linetty trovò spazio anche dopo l’arrivo del subentrato Davide Nicola. Nel successivo triennio, il centrocampista polacco venne confermato sia da Ivan Juric sia da Paolo Vanoli, anche se negli ultimi mesi l’arrivo di Casadei e la crescita di Gineitis ne avevano ridotto il minutaggio. Il bottino raccolto da Linetty lo scorso anno è stato di un gol e un assist: dopo l'infortunio di Zapata era stato il prescelto per essere il capitano della squadra, ma il cambio di modulo e l'arrivo di Casadei sicuramente non hanno aumentato le sue possibilità di giocare. Poi, Gineitis è cresciuto, ha scalato le gerarchie e Linetty si è ritrovato da diventare capitano e senatore del gruppo ad ultima scelta del reparto. Con la maglia del Torino ha collezionato complessivamente 142 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 4 assist.
Linetty, nuova vita in Turchia per l'ex capitano granata—
Nell'ultima sessione estiva di calciomercato Linetty è stato uno dei profili accostati al Pisa per la mediana. Il centrocampista polacco, reduce da una stagione piuttosto altalenante al Torino, è stato offerto ai toscani che però hanno declinato. Non avendo trovato nessuna opportunità in Italia. l'ex Sampdoria ha deciso di approdare in Super Lig turca al neo promosso Kocaelispor Kulübü. Tuttavia, la stagione con la squadra di İzmit non è iniziata in maniera ottimale, riuscendo a strappare un solo punto in quattro giornate, orbitando in maniera pericolosa in zona retrocessione. Il centrocampista classe '95 ha totalizzato due presenze in questo inizio di stagione con il club turco (nella sconfitta contro il Fenerbahce e nel pareggio contro il Kayserispor), entrambe da subentrato.
