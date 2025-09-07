Cha fine ha fatto Linetty? Dal Toro alla Super Lig turca

Linetty, per il polacco cinque anni sotto la Mole

Karol Linetty era approdato al Torino nel 2020/21 a titolo definitivo per 9,5 milioni di euro, bonus compresi, firmando un contratto quadriennale. Sotto la Mole il polacco ritrovò Marco Giampaolo, tecnico che lo aveva fortemente voluto e già valorizzato ai tempi della Sampdoria. L’inserimento nello scacchiere tattico fu immediato, e Linetty trovò spazio anche dopo l’arrivo del subentrato Davide Nicola. Nel successivo triennio, il centrocampista polacco venne confermato sia da Ivan Juric sia da Paolo Vanoli, anche se negli ultimi mesi l’arrivo di Casadei e la crescita di Gineitis ne avevano ridotto il minutaggio. Il bottino raccolto da Linetty lo scorso anno è stato di un gol e un assist: dopo l'infortunio di Zapata era stato il prescelto per essere il capitano della squadra, ma il cambio di modulo e l'arrivo di Casadei sicuramente non hanno aumentato le sue possibilità di giocare. Poi, Gineitis è cresciuto, ha scalato le gerarchie e Linetty si è ritrovato da diventare capitano e senatore del gruppo ad ultima scelta del reparto. Con la maglia del Torino ha collezionato complessivamente 142 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 4 assist.