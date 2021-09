Chelsea, sui social il tour della città di Torino. E spunta la bandiera granata

Il Chelsea ha offerto ai propri followers un mini tour della città di Torino, ma agli occhi dei tifosi non è passato inosservato un dettaglio

Sul proprio profilo Twitter, il Chelsea ha offerto ai propri followers alcune foto della città di Torino, ma agli occhi dei tifosi granata non è passato inosservato un dettaglio. I blues sono atterrati ieri pomeriggio nel capoluogo piemontese in vista della partita di Champions League contro la Juventus di Massimiliano Allegri, prossima avversaria del Torino di Ivan Juric. Nelle ore antecedenti l'incontro di questa sera, sul profilo Twitter del club londinese si possono trovare foto caratteristiche della trasferta dei campioni d'Europa: dalla vista della camera d'hotel a Piazza San Carlo, passando per la Mole Antonelliana.