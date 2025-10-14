Ciro Immobile è nei guai: sequestrata la sua Academy a Torre del Greco

Immobile Academy-Centro Sportivo Parlati: il complesso sportivo di Torre del Greco (NA) è stato sequestrato e sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati. La Procura di Torre Annunziata è stata costretta a questi provvedimenti provvisori per le accuse di: aver realizzato opere "in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un'area soggetta a vincoli ambientali, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno per alcune particelle catastali", come sottolinea la procura. L'inaugurazione dell'Immobile Academy è avvenuta lo scorso marzo, e già ad aprile Carabinieri e Polizia Municipale hanno avviato l'indagine per verificare lo stato dei luoghi interessati: questa ha portato al sequestro dell'area - emesso per evitare un "aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico", come sottolinea il procuratore Nunzio Fragliasso - e all'iscrizione di sei persone - fra cui alcuni membri della famiglia del calciatore del Bologna Ciro Immobile - nel registro degli indagati. Da questo momento in poi e fino a data da definire il Sorrento Calcio - che milita in Serie C, girone C - non potrà più svolgere i propri allenamenti nel suddetto complesso sportivo.