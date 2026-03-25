Colombia, ucciso calciatore 22enne in una rissa fuori da un locale: i dettagli

Shock in Colombia. Nella capitale colombiana di Medellin un giovane calciatore ha perso la vita fuori da un locale. Si tratta di Denilson Mena, difensore 22enne che dopo alcune esperienze nelle serie minori spagnole è rimasto svincolato nell'ultima sessione di calciomercato estiva. Il giocatore classe 2003 ha perso la vita lo scorso lunedì in una rissa che si è accesa fuori da un locale notturno ed è tramutata in tragedia. L'ultimo club in cui il colombiano ha militato, il Tenerife, ha voluto omaggiare Mena con un post sui propri profili social stringendosi al dolore della famiglia e degli amici. A seguire il post del club spagnolo.