Como, il presidente Suwarso: “Entro tre anni abbonamenti gratis per la curva”

Il presidente del Como Mirwan Suwarso, alla presentazione della “Como Cup”, torneo amichevole che vedrà partecipare anche squadre come Celtic, Ajax e l’Al Ahli, ha parlato degli obiettivi del futuri del club. Suwarso, in un'intervista a La Provincia, ha parlato dei progetti futuri, dello stadio Sinigaglia e dell'opportunità di rendere gratuiti gli abbonamenti per la curva entro tre anni: "Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale vip, presto potremo cominciare a far calare il livello dei biglietti più popolari. L’obiettivo in tre anni è consentire di accedere alla curva gratis sul modello del Fortuna Dusseldorf in Germania. La squadra gioca in Seconda divisione e ha creato “Fortuna fur alles”, Fortuna per tutti. Lanciato nel 2023, punta a offrire le partite gratuitamente ai tifosi del Fortuna. Ma per arrivarci dobbiamo lavorare nell’autosostentamento. Queste sale vip e anche altre iniziative sono legate a questo progetto. Non abbiamo uno stadio da 80mila tifosi, dobbiamo farci venire delle idee. La Como Cup è una di queste".