Dopo più di un anno dalla scomparsa dell'illustre giornalista e tifoso del Torino, Gian Paolo Ormezzano, presso il "Salone Off" del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata si terrà uno speciale evento a lui dedicato. Andrà in scena domenica 10 maggio 2026 alle ore 21 quando verrà presentato "Con Ormezzano sulla Luna", uno spettacolo in suo onore e ricordo. Come annunciato dall'Assemblea Teatro, ente organizzatore in accordo con la famiglia Ormezzano nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino, l'evento si articolerà con la lettura di alcuni articoli dell'amato Gian Paolo scritti per Tuttosport nel 1969 relativi ai giorni della partenza della missione lunare Apollo 11.

Il celebre scrittore infatti fu l'unico giornalista sportivo che poté accedere a Cape Kennedy in quei giorni e nel corso della performance verrà rivissuta la straordinaria impresa di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, integrando le parole dello scrittore spagnolo Antonio Munoz Molina con gli scritti di Ormezzano dell'epoca. L'evento sarà ad ingresso libero al Museo, che si trova in via La Salle 87 nel comune di Grugliasco.