Conference, la Fiorentina trema ma rimonta nel finale e supera i preliminari

La squadra di Stefano Pioli vince 3-2 il ritorno a Reggio Emilia contro il Polissya e dopo il 3-0 dell'andata si aggiudica il passaggio ai giro di Conference League. In gol Dodo, Ranieri e Edin Dzeko, al primo timbro con i viola. Ma il risultato non deve ingannare, è stata una gara di sofferenza per la squadra di Stefano Pioli, sotto di due gol dopo 14’. La Fiorentina ha trovato il primo gol soltanto al 78’, completando poi la rimonta all’89.
Ora i viola saranno impegnati domenica nella sfida dell’Olimpico Grande-Torino contro la squadra di Baroni valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
