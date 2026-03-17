Coppa d’Africa, clamoroso colpo di scena: assegnata al Marocco

Due mesi dopo arriva il clamoroso ribaltone sulla Coppa d'Africa. Il Senegal non è più Campione d'Africa in carica, questa è la decisione finale, che lascerà sicuramente un segno indelebile nella storia della competizione, ma anche nella storia di questo sport. La Federazione calcistica africana, CAF, ha scelto di togliere il titolo vinto in campo a Mané e compagno consegnandolo al Marocco che fu sconfitto in quella discutibilissima finale. Nei minuti conclusivi al Marocco venne assegnato un penalty dopo una revisione al Var molto discutibile. La reazione dei senegalesi fu molto forte, con la quasi totalità della squadra che abbandonò il campo. Tutti tranne Sanè, che rimase in campo. Dopo quindici minuti la squadra rientrò nel rettangolo verde di gioco, ma Brahim Diaz sbagliò clamorosamente il rigore con un cucchiaio centrale, parato da Mendy. Nei supplementari fu decisiva a rete du Gueye per il Senegal. Ora tutto quello è stato cancellato: 3-0 per il Marocco a tavolino e coppa assegnata ai Leoni dell'Atlante.