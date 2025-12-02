Coppa Italia, iniziati gli ottavi di finale: il quadro aggiornato

Con la conclusione di Juventus-Udinese 2-0 si chiude la prima giornata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i bianconeri sono decisivi l'errore di Palma, che nel tentativo di anticipare David mette nella propria porta, e il rigore di Locatelli. L'Udinese saluta la competizione. Nella giornata di domani saranno ben otto le squadre a scendere in campo: alle 15 spazio ad Atalanta-Genoa, alle 18 Napoli-Cagliari e a concludere Inter-Venezia. Giovedì scenderanno in campo, sempre alle ore 18, Bologna e Parma. Il tutto si chiuderà giovedì con la riproposizione di Lazio-Milan dopo l'ultimo incrocio nel precedente weekend tra le due compagini, che però si era svolto a San Siro. La Juventus pescherà la vincente della sfida tra bergamaschi e liguri. Chi vince tra i partenopei e sardi affronterà la vincente di Fiorentina-Como, che però si giocherà nell'anno nuovo. Il match tra nerazzurri e lagunari però interessa soprattutto il Torino. In caso di passaggio del turno i granata affronteranno una tra Inter e Venezia.