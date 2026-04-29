Prosegue il recupero di fondi per il fallimento della SPAL. La società ferrarese nella scorsa stagione è andata incontro ad un rovinoso fallimento, che ha costretto il club a ripartire dai dilettanti. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Urbano Cairo e il curatore fallimentare della SPAL Aristide Pincelli, come riferito da La Nuova Ferrara. L'obiettivo dell'incontro era risolvere una questione di crediti che la vecchia società ferrarese vantava nei confronti del club granata.

La SPAL ha incassato 850.000 euro dal Torino. Questa cifra è il risultato di un accordo "tombale" (ovvero definitivo) sui bonus e premi di rendimento legati a quattro giocatori che erano stati ceduti in passato dalla SPAL al Torino: Gvidas Gineitis, Demba Seck, Riccardo Marangon e Patrick Odendo. Questi fondi servono per la procedura fallimentare del club, dato che il curatore deve trovare più denaro possibile per risarcire i creditori. Soddisfazione da parte di Pincelli, che ha definito questa somma una "boccata d'ossigeno".