De Laurentis accusato di falso in bilancio: chiesto il processo

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli. L'accusa è di falso in bilancio, relativo alle annate 2019, 2020 e 2021, come riportato dall'Ansa. Indagato insieme al patron dei partenopei anche il suo braccio destro, Andrea Chiavelli. Al centro dell'indagine le plusvalenze riguardanti Manolas nell'estate del 2019 e l'acquisto di Osimhen dal Lille nel 2020.