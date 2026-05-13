Il derby di Roma è diventato un caso. In programma per la prossima, la penultima, giornata di Serie A il derby tra Lazio e Roma. Il problema? Lotta Champions: il derby della Capitale porta con sé anche Juventus-Fiorentina. Per questioni di diversa natura, nonostante la richiesta della Lega Serie A di anticipare il derby alle 12:30 di domenica, la Prefettura ha risposto in maniera negativa, scegliendo la pianificazione per le 20:45 di lunedì 18 maggio. In seguito a questa scelta, Lega Serie A ha scelto di fare ricorso al Tar: la decisione sarà resa nota nel pomeriggio di giovedì 14 maggio.

Le parole del ministro Piantedosi

A questo proposito, e cronologicamente prima del ricorso, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha dichiarato: "Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica. Ognuno ha diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti alla autorità giudiziaria. La decisione presa dall’autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima perché non è che non si sappia che gli Internazionali di tennis si svolgano annualmente in una determinata fase dell’anno e che sono anche relativi ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato. Credo che poi alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al meglio dalla cittadinanza come è giusto che sia”.