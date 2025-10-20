Diego Simeone: “Mio figlio avrà il Napoli per sempre nel cuore: è il bello del calcio”

"Calcio, calcio, calcio". Così ha esordito il "Cholo" Simeone alla domanda del giornalista. Domani, martedì 21 ottobre, si giocherà Arsenal-Atletico Madrid in quel di Londra, sfida valevole per le fasi iniziali di questa Champions League. Alla vigilia del match, per presentare la gara dei Colchoneros, al tecnico Simeone, il "Cholo", è stata fatta una domanda anche riguardo al meraviglioso weekend del figlio, il "Cholito": Giovanni Simeone ha segnato contro il Napoli, sua ex squadra, commuovendosi alla rete. Così il padre della punta granata ha spiegato la reazione del figlio: "Alla fine il calcio è bello per queste situazioni. Lui ha dato al Napoli tutto quello che ha potuto, lo ha nel cuore fino alla morte, quello non cambierà mai. 'Andrai in un'altra squadra - gli ho detto - però il rapporto che avrai con il Napoli sarà per tutta la vita' . Lui lo sa e per quello si è visto quando ha fatto gol il modo in cui ha reagito".