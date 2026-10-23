Dopo i problemi legali e le polemiche Giovanni Malagò si tessera per la FIGC. L'ex presidente della Federazione aveva dovuto lasciare il suo ruolo perché non era tesserato nel momento dell'elezione. A ottobre scoppiò la polemica e Malagò fu sollevato dall'incarico, rimanendo, però, il commissario straordinario in attesa di nuove elezioni. Adesso, come riportato dall'ANSA, Giovanni Malagò si sarebbe tesserato grazie al Circolo Canottieri Aniene, di cui è presidente onorario, diventando il dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5 che gioca nella Serie D. La Lega Serie A ha dimostrato pieno appoggio ed è pronta a ricandidarlo alle prossime elezioni per la presidenza federale, che si terranno il prossimo 14 dicembre.