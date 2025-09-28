È morto Carlo Sassi, storico volto del giornalismo sportivo: ha inventato la moviola

Triste notizia nella giornata di oggi, domenica 28 settembre: è scomparso Carlo Sassi. Storico volto del giornalismo sportivo italiano, Sassi avrebbe compiuto 96 anni nella giornata di mercoledì primo ottobre. Nella sua lunga carriera un rapporto decennale con la Rai, con la partecipazione alla "Domenica Sportiva" dal 1960 e per oltre trent'anni, oltre a "Quasi Gol" con Sandro Ciotti e "Quelli che il calcio" con Fabio Fazio. A lui si deve l'invenzione della moviola: Carlo Sassi usò proprio alla "Domenica Sportiva" per la prima volta le immagini rallentate per discutere riguardo al gol fantasma di Rivera nel derby di Milano dell'ottobre 1967. Un pioniere, volto storico del giornalismo italiano e grande tifoso della Cremonese. Se ne va una parte del calcio italiano. La Redazione di Toro News esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari e si unisce al ricordo di un personaggio che non sarà mai dimenticato.