Eredità Agnelli: messa alla prova per Elkann, il presidente Ferrero patteggia

Arrivano aggiornamenti riguardo al caso legato all'eredità lasciata alla morte da Marella Caracciolo, ex moglie di Gianni Agnelli. Indagati per frode al Fisco alcuni tra i più celebri esponenti della famiglia, tra i quali John e Lapo Elkann, nonché il commercialista e presidente della Juve, Gianluca Ferrero. Arrivano notizie dell'ultima ora dalla Procura di Torino: questa avrebbe aperto alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per John Elkann. Dall'altra parte, parere positivo dalla Procura anche per la richiesta di Gianluca Ferrero di patteggiare. Presentata richiesta d'archiviazione per le posizioni di Lapo e Ginevra Elkann. Il tutto lo si apprende dal comunicato stampa firmato dal procuratore capo Giovanni Bombardieri. Dovranno seguire aggiornamenti sul procedimento nei prossimi giorni.