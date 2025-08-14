Erik Lamela appende gli scarpini al chiodo: sarà il vice di Almeyda al Siviglia

Erik Lamela ha deciso di lasciare il calcio giocato e appendere gli scarpini al chiodo. All'età di 33 anni l'argentino, ex giocatore tra le altre di Roma e Tottenham, ha rescisso il suo contratto con la squadra greca dell'Aek Atene e dalla prossima stagione farà parte dello staff di Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, sua ex squadra. Lamela tornerà in Spagna e inizierà la sua avventura da vice del tecnico argentino, con cui ha giocato ai tempi del River Plate. Il classe ha annunciato l'addio al calcio con un post sui propri canali social in cui ringrazia la squadra greca e i tifosi: “Ora sì, è ufficiale. Di comune accordo con il club AEK Atene abbiamo deciso di terminare il mio contratto e terminare al meglio! Prendo dei bei ricordi. Grazie ai miei colleghi e a tutti i lavoratori del club. È stato un onore condividere con voi“