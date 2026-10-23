C'è grande ottimismo lungo la strada che porta agli Europei del 2032, e una tappa fondamentale di questo percorso fa tappa a Firenze. Massimo Sessa, nominato di recente commissario straordinario e consulente per il dossier impianti di Euro 2032, si è espresso in termini estremamente positivi riguardo al cantiere di restyling dello stadio Artemio Franchi. A margine delle recenti sopralluoghi sulla struttura, Sessa ha sottolineato come il lavoro portato avanti da Comune e istituzioni rappresenti un esempio virtuoso: “Firenze è un modello, sono ottimista per Euro 2032”. Il piano d’intervento sull'impianto progettato da Pier Luigi Nervi mette insieme la tutela dell'architettura storica con la spinta alla modernizzazione tecnologica e funzionale.

La figura del commissario, introdotta per snellire la burocrazia e garantire il rispetto delle rigide tempistiche imposte dalla UEFA, rappresenta un acceleratore decisivo per la corsa all’Europeo del 2032. Sessa ha confermato come la cooperazione istituzionale con la sindaca Sara Funaro stia procedendo nel migliore dei modi, permettendo di superare le criticità legate ai finanziamenti e alla continuità delle partite della Fiorentina durante i lavori. Il Franchi è uno degli stadi che punta ad essere inserito nell'elenco definitivo dei cinque impianti italiani che ospiteranno la fase finale della manifestazione condivisa con la Turchia.