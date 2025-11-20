Falso in bilancio, De Laurentiis rinviato a giudizio: Ciro Palmieri valutato 7 milioni

Ufficiale la scelta del gup di Roma per il caso plusvalenze

Redazione Toro News 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 21:12)

Definitiva la decisione del gup di Roma - come riporta Ansa - di rinviare a giudizio Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, come il suo braccio destro, Andrea Chiavelli e come la società calcistica partenopea, è accusato nell'ambito del caso plusvalenze che avrebbe riguardato gli acquisti da parte del club azzurro di Kostas Manolas e Victor Osimhen. Indagate presunte plusvalenze fittizie realizzate dal club nel 2019 - per quanto riguarda il trasferimento del difensore greco - e nel 2020 - per quanto riguarda il trasferimento della punta nigeriana -.

De Laurentiis rinviato a giudizio: i dettagli delle plusvalenze — I casi, come detto, riguardano due trasferimenti: quello di Manolas e quello di Osimhen. In particolare, il difensore greco si è trasferito dalla Roma al Napoli il 30 giugno 2019, permettendo al club capitolino di realizzare una plusvalenza importante nell'ultimo giorno disponibile. A fronte di un pagamento da parte dei partenopei di 36 milioni di euro, ha fatto il trasferimento inverso Amadou Diawara, trasferitosi con un'operazione costruita sulla base di 21 milioni di euro. Nella stagione successiva, invece, il Napoli ha acquistato dal Lille il cartellino di Victor Osimhen. Il prezzo di acquisto, in questo caso, fu pari a 76.356.819 euro, ma contestualmente il Napoli cedette al club francese i cartellini di tre giovani giocatori (due del 2000 e uno del 1998) e quello del portiere Karnezis, per un totale di plusvalenze di poco inferiore ai 20 milioni di euro:

Ciro Palmieri – 7.026.349 euro (plusvalenza 7.026.349 euro)

Orestis Karnezis – 5.128.205 euro (plusvalenza 4.828.205 euro)

Luigi Liguori – 4.071.247 euro (plusvalenza 4.071.247 euro)

Claudio Manzi – 4.021.762 euro (plusvalenza 4.021.762 euro)

Come detto, arrivata la decisione del gup di Roma, la SSC Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Andrea Chiavelli sono rinviati a giudizio, chiamati a rispondere dei capi d'accusa di cui sopra nell'ambito di presunte plusvalenze fittizie. Ha fatto seguito alla decisione del gup di Roma un comunicato ufficiale dell'SSC Napoli:

La SSCN esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la SSCN non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate.

La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno - con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 - dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter.