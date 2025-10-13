Festival dello sport, Maresca: “Torino? Nel 2013/2014 avevo accettato il trasferimento”

L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca, in occasione del Festival dello Sport di Trento, ha parlato della sua carriera e del suo passato da giocatore all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport rivelando un'indiscrezione su un possibile trasferimento al Torino durante la stagione 2013-2014: "La curiosità mi ha sempre seguito nella vita. Mi piace imparare, era così da giocatore e anche adesso è lo stesso. Passaggio al Siviglia dalla Juve?Eravamo nel precampionato, un giorno mi hanno detto che dovevamo andare in sede perché mi avevano venduto, che dovevo trovare l’accordo perché me ne sarei dovuto andare. Entro sera abbiamo trovato l’accordo con il Siviglia: abbiamo vinto cinque titoli, in Spagna ho raccolto le mie soddisfazioni più belle da calciatore. Nel 2013/2014 ero molto vicino al Torino, avevo accettato. Poi per vari motivi non si è fatto".