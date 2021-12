FIGC, Gravina: “Il calcio non può fermarsi, idea super green pass di spogliatoio”

Le parole del presidente della Figc a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai

COVID - La situazione d'emergenza legata all'aumento dei contagi da Covid-19 viene monitorata attentamente, anche per quanto riguarda il proseguo della stagione calcistica. "Il calcio non può fermarsi, è linfa per almeno 12 settori merceologici diversi, per settori molto importanti del nostro Paese - ha esordito Gravina, per poi proseguire - Il 97-98% di atleti e staff tecnico sono ormai vaccinati, stiamo accelerando sulla terza dose. Dobbiamo forse valorizzare meglio l'idea di un super green pass a livello di gruppo e di spogliatoio, su questo ci stiamo ragionando".