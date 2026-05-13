Ora è ufficiale. Saranno Giovanni Malagò e Giancarlo Abete a contendersi la presidenza della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Le candidature ufficiali sono state depositate e ora sarà uno dei due candidati ad essere eletto come nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio nell'assemblea che avrà luogo a Roma il 22 giugno. Nella giornata di ieri lo stesso ex numero uno del CONI ha sciolto le riserve sulla sua posizione: "Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". La conferma è arrivata dopo l'endorsement della Serie B. Infatti, Malagò ha dalla sua parte un vantaggio significativo grazie all’appoggio di Serie A, Assocalciatori, Assoallenatori e Serie B (quindi circa il 54%). Abete, invece, già presidente federale dal 2007 al 2014, può contare sul sostegno della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui è il presidente. Non è ancora nota la posizione della Lega Pro, che per ora ha scelto di rimanere neutrale e non schierarsi in attesa dei programmi ufficiali dei due candidati.