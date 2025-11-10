Fiorentina in vendita, Commisso smentisce: “Basta falsità, ci vuole unità. Non vendo”

"Commisso vende la Fiorentina", hanno provato a sentenziare alcune voci nelle ultime ore. Il club di Firenze non sta certo vivendo un momento idilliaco, trovandosi all'ultimo posto con una nuova guida tecnica (Vanoli che ha sostituito Pioli) e tanto, tanto da fare per provare a scalare la classifica di Serie A. Queste voci, però, che avrebbero visto il club viola vicino, dopo il cambio tecnico, anche ad un cambio societario, sono state prontamente smentite dal presidente stesso.

Commisso attacca: "Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità"

Così, in una nota ufficiale rilasciata dal club, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è detto subito pronto a smentire qualsiasi voce inerente a una possibile vendita societaria, garantendo fiducia a tutte le persone che lavorano nel club e chiedendo unione e coesione tra squadra, club, città e tifosi. Questa le parole di Commisso nella nota ufficiale del club: “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”