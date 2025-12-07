Fiorentina ultima, Vanoli: “Per venire qui ho rinunciato a dei soldi”

Inoltre, Vanoli ha parlato dell'episodio del rigore che ha visto protagonisti diversi giocatori granata litigare prima del tiro dal dischetto: "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean… voleva calciarlo. Ma il problema non è quello, il problema è che dopo 5 minuti trovi il gol e hai la gente che ti spinge… il problema è che adesso gli alibi sono finiti. Ora ci vogliono 10 vittorie. Non lo deve fare Paolo Vanoli, lo devono fare i giocatori… secondo me ci sono uomini in questa squadra, devono diventare uomini… i veterani oggi devono aiutare i giovani… ora il tempo è finito. Devi fare qualcosa per vincere, lo devi fare con raziocinio, con determinazione, lucidità e voglia: queste sono le battaglie. Sono venuto qua, lo so benissimo, ho rinunciato anche a dei soldi per venire qui, ma perché ci credo, perché ci credo, forte. Nessuno mi ha mai regalato niente. Mi prendo le critiche, me le prenderò".