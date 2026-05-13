Ora sì: è doblete. L'Inter espugna l'Olimpico e a Roma vince il secondo trofeo nazionale su due possibili: prima scudetto, poi Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu ottiene una vittoria tutta nel primo tempo. A segno, entrambe le punte: al 14' sblocca il match Marcus Thuram che favorisce l'autogol di Adam Marusic. Dopo 21 minuti prosegue la striscia il capitano: Lautaro Martinez. Le reti dei due attaccanti portano a 55 le partecipazioni stagionali ai gol da parte del francese e dell'argentino.

Inter: decima Coppa Italia della storia nerazzurra

Vince l'Inter: settimo posto in Europa

Decima Coppa Italia nella storia nerazzurra: la formazione di Chivu ottiene la terze in questo decennio, facendo seguito alle due conquiste del suo predecessore Inzaghi. Vittoria netta da parte dell'Inter che ottiene il trentanovesimo trofeo nazionale della sua storia, arrivando ai 48 totali. Per Chivu, invece, è la quarta Coppa Italia personale: tre da calciatore (una con la Roma e due con l'Inter) e ora una da allenatore.La vittoria della Coppa Italia da parte della formazione nerazzurra ha implicazioni anche sul campionato. Qualora la vittoria fosse caduta dalla parte della formazione biancoceleste, la Lazio di Sarri si sarebbe qualificata in Europa League, di fatto togliendo un posto qualificazione alle prime sei. Con la vittoria da parte dell'Inter, invece, scala la qualificazione in Europa League fino al sesto posto, mentre la squadra che si è posizionata settima in Serie A va in Conference League. In questo momento, dunque, a due giornate dal termine del campionato, l'Atalanta è virtualmente qualificata in Conference League.