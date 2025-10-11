Gattuso pre Estonia-Italia: “Eravamo un’eccellenza per portieri e difensori, ora…”

“Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo” ha commentato il CT della Nazionale Azzurra ai microfoni di Rai Radio 1, a poche ore dalla sfida contro l'Estonia. Il fischio d'inizio per la gara di Tallinn è fissato per le 20:45 della serata di oggi, sabato 11 ottobre. “Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima” ha sentenziato Gennaro Gattuso, che su questo concetto ha voluto porre particolarmente l'accento: “Noi eravamo un’eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un’eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza”. In conclusione, oltre a raccontare problemi, il CT Azzurro ha offerto soluzioni: “Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare. Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano”.