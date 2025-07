Gaza, muore il calciatore Muhannad al-Lili: colpito in un attacco aereo

E' morto tragicamente il calciatore Muhannad al-Lili in seguito alle gravi ferite riportate durante un bombardamento aereo. Come riportato da The Cradle l'attacco, condotto dalle forze israeliane, ha colpito la sua abitazione nel campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Il giocatore era rimasto gravemente ferito alcuni giorni fa, e nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscito a sopravvivere. La sua scomparsa rappresenta una nuova tragica perdita per lo sport palestinese, già profondamente segnato dal conflitto in corso.