Gemello e Buongiorno presenti al Centro Lavazza per i 4000 trapianti di fegato

Nella giornata di ieri presso il Centro Lavazza a Torino si è tenuto un evento svoltosi in seguito al raggiungimento del traguardo dei primi 4000 trapianti di fegato in città. Si tratta di un numero che certifica i passi in avanti della medicina in questo campo e presenti all'evento c'erano anche alcuni rappresentati del Toro. A presenziare ci sono stati il dottor Daniele Mozzone, che è il coordinatore e responsabile sanitario della prima squadra granata, oltre a lui anche due noti calciatori del Toro vale a dire Luca Gemello e il beniamino del pubblico Alessandro Buongiorno.