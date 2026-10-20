Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la settima giornata di Serie A
Parma-Torino 0-3, il postpartita: "Simeone e Abate, il Torino sa da dove ripartire"
Parma-Torino: i voti al Fantacalcio
Vince, convince ed esulta per la seconda volta consecutiva il Torino di Abate che espugna il Tardini: 3-0 in casa del Parma di Gilardino e una prestazione da cui ripartire senza ombra di dubbio. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Parma-Torino.
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