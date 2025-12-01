Gran Galà del Calcio, tutti i premi della serata: del Torino…

Toro News
Ecco tutti i giocatori e gli allenatori premiati nella serata AIC
Il campionato è in corsa ma si pensa anche al passato, in particolare alla stagione 2024/2025. In quel di Milano nella serata di oggi, lunedì 1° dicembre, va in scena il Gran Galà del Calcio, a cura dell'Associazione Italiana Calciatori. Una serata all'insegna del bel calcio italiano, con tanti personaggi di spicco e soprattutto tante premiazioni: in programma, infatti, l'assegnazione dei seguenti premi:

  • Giocatore dell'anno

  • Allenatore dell'anno

  • Società dell'anno

  • Miglior giovane della Serie B:

  • Gol dell'anno

  • Top XI

  • Miglior arbitro

  • Premio "Il campo giusto" Coldiretti

    • Scopriamo insieme chi sono stati i premiati e se c'è qualcuno del Torino...

    Gran Galà del Calcio Aic, tutte le premiazioni: ecco i vincitori

    Un piccolo spoiler: del Torino non c'è nessuno. La prevalenza - e non poteva che essere altrimenti - è legata al Napoli, vincitore di un grande scudetto nella scorsa stagione con Antonio Conte allenatore. Ma non mancano alcune sorprese... Di seguito tutti i personaggi premiati nel corso del Gran Galà del Calcio 2025 a Milano.

  • Giocatore dell'anno: Scott McTominay (Napoli)

  • Allenatore dell'anno: Antonio Conte (Napoli)

  • Società dell'anno: Napoli

  • Miglior giovane della Serie B: Nicolò Bertola (Udinese, l'anno scorso Spezia)

  • Gol dell'anno: Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia 3-0, 18 maggio 2025)

  • Top XI: Svilar (Roma); Dumfires (Inter), Rrahmani (Napoli), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter); McTominay (Napoli); Barella (Inter), Reijnders (Milan, ora Manchester City); Lautaro Martinez (Inter), Kean (Fiorentina), Retegui (Atalanta, ora Al-Qadsiah)

  • Miglior arbitro: Daniele Doveri

  • Premio "Il campo giusto" Coldiretti: Francesco Pio Esposito (Inter, l'anno scorso Spezia)

    • Si segnalano anche i premi alla carriera, assegnati a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

